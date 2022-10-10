Занимался фитнесом и ехал на море отдыхать: что известно о 26-летней жертве теракта на Крымском мосту

Глеб собирался после отдыха в Крыму заехать к родственникам.

В обстоятельствах ЧП на Крымском мосту тщательно разбираются Следком России. За расследованием лично следит глава ведомства Александр Бастрыкин. Известно, что в момент взрыва грузовика, рядом со злосчастной машиной ехала семья историков из Петербурга. Жертвой теракта мог стать и 26-летний Глеб Оргеткин родом из Евпатории.

Как удалось узнать kp.ru, парень пару недель назад отпраздновал свой день рождения. Постоянное место жительства у него в Москве. Здесь и нашел свое призвание.

Несмотря на то, что Глеб окончил Крымский федеральный университет по специальности «религиоведение», профессию для себя выбрал иную. Он серьезно увлекся спортом – выточил свое тело почти до идеала, и даже окончил профессиональную школу фитнес-тренеров. С 2021 года стал оказывать услуги в частном порядке. За одно занятие он просил 1500 рублей в час. К слову, он также предлагал всем желающим записаться к нему на массаж.

Несмотря на то, что Глеб окончил Крымский федеральный университет по специальности «религиоведение», работать стал фитнес-тренером.

Известно, что парень был одинок. Хотя не терял надежды найти свою любовь, с этой целью он регистрировался на сайтах знакомств в поиске единомышленников.

- Ничего не могу плохого о нем сказать, он очень отзывчивый, всегда готов поддержать разговор. И не верю я, что нет его больше. Так что для меня он не погиб! – коротко ответила одна из старых знакомых Глеба.

Парень очень хотел найти свою половинку, потому активно регистрировался на сайтах знакомств.

В последний раз на свою страницу в соцсетях заходил вечером 7 октября. Ранним утром успел отправить короткое смс родным о том, что с ним все в порядке. По некоторым данным, в этот момент парень вместе со своими друзьями, семьй-гидов, ехал в Cadillac следом за грузовиком. Собирался отдохнуть в одном из курортных поселков Крыма, после чего планировал заехать к родным. С тех пор Глеб не выходит на связь с семьей.

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