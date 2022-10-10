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Происшествия10 октября 2022 15:05

Занимался фитнесом и ехал на море отдыхать: что известно о 26-летней жертве теракта на Крымском мосту

Недавно Глеб Оргеткин отпраздновал свой день рождения и планировал навестить семью
Евгения СОРОКА
Глеб собирался после отдыха в Крыму заехать к родственникам.

Глеб собирался после отдыха в Крыму заехать к родственникам.

В обстоятельствах ЧП на Крымском мосту тщательно разбираются Следком России. За расследованием лично следит глава ведомства Александр Бастрыкин. Известно, что в момент взрыва грузовика, рядом со злосчастной машиной ехала семья историков из Петербурга. Жертвой теракта мог стать и 26-летний Глеб Оргеткин родом из Евпатории.

Как удалось узнать kp.ru, парень пару недель назад отпраздновал свой день рождения. Постоянное место жительства у него в Москве. Здесь и нашел свое призвание.

Несмотря на то, что Глеб окончил Крымский федеральный университет по специальности «религиоведение», профессию для себя выбрал иную. Он серьезно увлекся спортом – выточил свое тело почти до идеала, и даже окончил профессиональную школу фитнес-тренеров. С 2021 года стал оказывать услуги в частном порядке. За одно занятие он просил 1500 рублей в час. К слову, он также предлагал всем желающим записаться к нему на массаж.

Несмотря на то, что Глеб окончил Крымский федеральный университет по специальности «религиоведение», работать стал фитнес-тренером.

Несмотря на то, что Глеб окончил Крымский федеральный университет по специальности «религиоведение», работать стал фитнес-тренером.

Известно, что парень был одинок. Хотя не терял надежды найти свою любовь, с этой целью он регистрировался на сайтах знакомств в поиске единомышленников.

- Ничего не могу плохого о нем сказать, он очень отзывчивый, всегда готов поддержать разговор. И не верю я, что нет его больше. Так что для меня он не погиб! – коротко ответила одна из старых знакомых Глеба.

Парень очень хотел найти свою половинку, потому активно регистрировался на сайтах знакомств.

Парень очень хотел найти свою половинку, потому активно регистрировался на сайтах знакомств.

В последний раз на свою страницу в соцсетях заходил вечером 7 октября. Ранним утром успел отправить короткое смс родным о том, что с ним все в порядке. По некоторым данным, в этот момент парень вместе со своими друзьями, семьй-гидов, ехал в Cadillac следом за грузовиком. Собирался отдохнуть в одном из курортных поселков Крыма, после чего планировал заехать к родным. С тех пор Глеб не выходит на связь с семьей.

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ЧППроисшествия: ЧП