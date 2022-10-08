Как выглядит Крымский мост вечером после взрыва грузовика

Мост после взрыва. Фото: Виталий ТИМКИВ

На Крымском мосту утром 8 августа произошло ЧП. На автомобильной дороге взорвался грузовик. Мощная волна задела грузовой поезд. Семь цистерн с топливом начали гореть. В результате ЧП обрушилось полотно трассы, однако арочная часть моста не пострадала. Специалисты уже оценили урон. Все повреждение оперативно восстановят.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, выехал на место происшествия.

Полотно обрушилось. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы осмотрели мост, запущено автомобильное движение по одной полосе. Поставлена задача, чтобы за ночь запустить движение по двум полосам. Определились с объемами ремонта, уже заказали металл, собрали строителей. За сутки мы поймем, сколько надо времени, чтобы восстановить второй пролет, - сказал Хуснуллин.

У KP.ru появились фотографии, как сейчас выглядит Крымский мост после взрыва фуры.

На железнодорожных путях до сих пор стоят семь цистерн.Баки от топлива полностью обгорели. А рельсы погнулись.

Цистерны обгорели. Фото: Виталий ТИМКИВ

На мосту продолжают дежурить правоохранительные органы.

Участок выделили дорожными знаками. Фото: Виталий ТИМКИВ

Место обрушения полотна выделили дорожными знаками.

Введено реверсивное движение. Фото: Виталий ТИМКИВ

По одной из полос уже проезжают автомобили. Введено реверсивное движение. Хуснуллин заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам запустят уже утром 9 октября.

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