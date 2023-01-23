«Какие же вы молодцы!». Шеф Ивлев расчувствовался из-за события в семье своего подопечного по «Адской кухне»

Александр Пушков Фото: Личный архив

Бывший спецназовец, а ныне один из лучших поваров России - Александр "Рэмбо" Пушков стал отцом. 30-летний парень завоевал это звание в поистине жесткой конкурентной борьбе на "Адской" кухне самого непримиримого шефа телевидения Константина Ивлева.

Он стал одним из первых, кто поздравил в несвойственной себе сентиментальной манере пару с рождением первенца.

- Какие же вы молодцы, ребята! - написал Ивлев на странице "Рэмбо" под милой семейной фотографией с малышом.

Милое фото вызвало сентиментальные эмоции у самого Ивлева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, именно жена Александра - Анастасия - настояла, чтобы Пушков пошел-таки на кухню к Ивлеву и попытал свои силы.

Из-за шоу Пушков даже уволился с работы и улетел в Москву. Коллеги на работе все поняли и поддержали решение парня.

- Бешеный ритм, недосып, стресс, нервы – это все давало эмоций для шоу, – делился Александр.

Больше всего на шоу Пушкова воодушевляло отношение ведущего проекта Константина Ивлева. Он постоянно давал участникам практические советы. Чаще всего делал это за пределами съемочной площадки.

Во время шоу Константин Ивлев не раз отстранял Пушкова от кухни. Он отправлял его на упаковку блюд для доставки, общался лично, успокаивал. Так шеф давал Александру отдых.

- Я плохо делегирую свои обязанности на кухне. Мне казалось, что если я чего-то не сделаю, этого не сделает никто. Я брался за огромное количество работы. На проекте было то же самое. Я заканчивал свое блюдо и помогал участникам. Ивлев сказал: «Саш, я был таким же, как ты. Я хотел сделать все и за всех. Мне казалось, без меня ничего не получится. Если бы я так работал и дальше, я бы сошел с ума через два месяца», – рассказывает Пушков.

Так Ивлев научил Пушкова доверять команде и не проводить сутки на кухне. Александру приходит много предложений по работе. Но открывать свой ресторан парень не планирует. Сейчас он трудится в заведении в парке Краснодар.