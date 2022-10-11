В Краснодаре достраивают Японский сад. Фото: t.me/prostoevgeny

В Краснодаре продают билеты в бесплатный парк Сергея Галицкого. Мошенники предлагают тур по Японскому саду. За его стройкой уже давно следят не только жители города, но и туристы. Все хотят как можно скорее посетить место с удивительной архитектурой и стилем.

Совсем недавно люди обсуждали появившиеся на входе терминалы. Кто-то переживал, что вход станет платным, но сотрудники парка опровергли эту информацию.

- Парк – это общественное пространство. Вход в него бесплатный для всех! Инфоматы были установлены для посетителей, чтобы показывать полезную информацию. Например, показывать карту объектов сада и рассказывать интересные факты о каждом из них, - сообщили в пресс-службе парка «Краснодар».

На всеобщее удивление, кто-то упустил эту информацию и решил наживиться. Японский сад еще не открыт, но особо предприимчивые люди уже предлагают посетит его. Билеты продают всего за 1 тысячу 700 рублей. В эту стоимость входит проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание и даже транспортная страховка. Желающим обещают, что тур пройдет 15 октября.

В пресс-службе парка очень удивились, узнав про это.

- В сентябре 2022 не было открытия Японского сада. Работы еще идут..... ну или мы о чем-то не знаем, - написали на официальной странице «Краснодара».

Работники в шутку попросили рискованных людей рассказать, как прошла экскурсия, если они все же не побоялись отдать за нее деньги. После этого в серьез сообщили, что не стоит попадаться на уловки мошенников и пытаться посетить еще не достроенный объект.

Японский сад в парке Галицкого в Краснодаре откроют осенью 2022 года

Работы находятся на завершающем этапе (подробнее)