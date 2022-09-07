На входе в парк установили информационные киоски Фото: t.me/parkkrd

В парке «Краснодар» опровергли информацию о платном входе в Японский сад. Сотрудники объяснили, для чего установлены терминалы на входах.

Ранее многие предположили, что оборудование поставили для оплаты посещения сада.

- Друзья, парк – это общественное пространство, вход в него бесплатный для всех! У входа в Японский сад установлены информационные киоски (ИНФОМАТЫ), которые будут содержать полезную информацию для посетителей - карту объектов сада, а также интересные факты о каждом объекте, расположенном в Японском саду, - сообщается на официальной странице парка в Telegram-канале.

Дату открытия Японского сада пока не озвучили. Ранее говорилось, что новую очередь откроют в сентябре. Тем временем появились предположения, что новая территория примет первых посетителей в День города – 24 сентября.