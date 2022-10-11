Годовщина смертельной аварии с Ксенией Собчак в Сочи: водителя осудили, а пострадавшие ждут компенсаций

Пострадавшие в ДТП с участием Собчак в Сочи намерены идти в суд с иском, чтобы получить компенсацию.

С момента громкой смертельной аварии с участием Ксении Собчак, которая случилась в Сочи, прошел год. На трассе Красной Поляны в белый Volkswagen на огромной скорости врезался «Майбах». Объехав пассажирский автобус, он вылетел на встречку, где и снес иномарку. За рулем элитного авто сидел 41-летний Олег Цой. Но машина была не его – шофера наняли для частного извоза. И в тот вечер на пассажирском сиденье ехала Ксения Собчак.

В аварии погибла 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Она ехала в том самом Volkswagen, остальные пассажиры иномарки - 31-летняя Оксана Садовник и 30-летний водитель Роберт Гедян получили серьезные травмы. Телеведущая и ее шофер отделались испугом. По факту ДТП почти сразу же возбудили уголовное дело, суд по которому длился 10 месяцев. И вот, наконец, поставлена точка.

Кто подгонял?

Находившийся за рулем VIP-такси Олег Цой сразу после аварии отмахиваться не стал. С места ДТП не сбежал, вину признал.

На участке трассы, где случилось ДТП, находится знак «Опасные повороты». На таких отрезках водителям нужно быть особенно бдительными, на обгон идти нежелательно. Однако Олег Цой, сидевший за рулем «Майбах», рискнул. Из-за того, что водитель торопился, он не смог уклониться от удара с Volkswagen.

Олег Цой заявил, что во время поездки его никто не подгонял.

О том, решил ли гнать по «встречке» водитель сам или его подгоняла опаздывающая на самолет Ксения Собчак, неизвестно. Водитель на всех допросах утверждал, что в пути телеведущая никак не влияла на его решение ускориться. В суде он снова повторил - решение пойти на обгон принял единолично.

Перед тем как услышать приговор, Олег Цой раскаялся в содеянном. Но речь в свою защиту его не спасла - суд дал ему два года колонии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Телеведущая проспонсировала выжившую пассажирку

В аварии выжила 31-летняя туристка из Звенигорода Оксана Садовник. Ее спасение врачи называют не иначе как чудом. Тяжелые травмы головы и позвоночника, перелом ребер и челюсти, ушиб легких, разрыв селезенки, которую медикам в итоге пришлось удалить – женщину без преувеличения собирали по частям. После нескольких сложных операций выжившая в ДТП дышала через трубку, несколько месяцев заново училась ходить.

Ксения Собчак дала на обустройство студии Оксаны Садовник 1,5 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жизнь Оксаны навсегда изменилась. Все мечты, как казалось девушке, рухнули. Однако после выписки с ее семьей связалась телеведущая. Ксения Собчак решила помочь пострадавшей и проспонсировала ее фотостудию – о ней Оксана начала мечтать незадолго до аварии. Собчак оплатила все расходы - 1 млн 150 тысяч рублей. Более того, приехала лично на открытие и поддержала девушку. Телеведущая заявила, что сделала это от чистого сердца.

- Я хотела помочь людям, вместе с которыми стала жертвой ситуации, - объясняла ведущая на открытии фотостудии.

КСТАТИ

Водитель Volkswagen до сих пор восстанавливается

Роберт Гедян продолжает восстанавливаться после ДТП.

Продолжает восстановление и 30-летний водитель Volkswagen Роберт Гедян. У него после аварии были сложнейшие переломы – в тяжелом состоянии с помощью санавиции мужчину перевезли в Краснодар. В одном из лучших центров травматологии ему собирали бедро.

По словам врачей, травма была очень серьезной. Но все же прогноз дали благоприятный – Роберт ходить будет, правда, немного прихрамывая. Мужчина до сих пор проходит курсы восстановления.

НА ЗАМЕТКУ

Что требуют пострадавшие

По словам Ксении Собчак, после аварии ей пришлось ходить на иглоукалывания, а также обращаться к остеопату, исправлять смещения. Но с водителя «Майбаха» требовать ничего не планирует.

А вот Оксана Садовник призналась, что к лихачу у нее претензии на 3 млн рублей. Два ее семья заплатила за спецборт до Москвы, который помог перевезти пострадавшую девушку, и еще 1 млн - моральная компенсация, которая покрыла бы расходы на лечение и реабилитацию.

БУДЬ В КУРСЕ!

За права дочери погибшей борется отец

А вот дочь погибшей Екатерины Тарасовой, фитнес-тренера из Новосибирска, статус потерпевшей до сих пор не получила. По какой причине, отцу девочки Антону Тарасову, до сих пор не сообщили.

Антон Тарасов после смерти Екатерины (слева) взял на себя воспитание дочери, и надеется, что девочку признают потерпевшей.

- Сейчас решается вопрос о признании моей дочери потерпевшей. От себя я подал все необходимые заявления и документы, - рассказал Антон Тарасов.

На данный момент дочь Екатерины живет с отцом, мужчина старается уделять ей как можно больше внимания, поддерживает ее во всех начинаниях. Пока Антон Тарасов не предъявил иск о компенсации.