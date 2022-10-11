В Сочи питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку

Условия содержания собак проверят

Несчастный случай произошел 10 октября. Четырехлетняя девочка приехала из Краснодара в Сочи. Вместе с мамой и ее гражданским мужем они поселились в двухэтажном доме на улице Дунайской в поселке Совет-Квадже. Здесь во дворе 43-летний родственник семьи выращивал трех питбультерьеров.

10 октября родители ушли по делам, оставив ребенка дома. Но забыли предупредить об этом своих родственников. Хозяйка дома выпустила псов из вольеров, забыв про ребенка в доме. А малышка вышла погулять.

Собаки набросилась на девочку. Питбультерьеры искусали девочке шею, голову и другие части тела. На крик прибежала хозяйка собак. Она вызвала скорую. Но спасти ребенка не удалось. От ран, несовместимых с жизнью, девочка погибла.

Следователи СКР возбудили уголовное дело.

- Прокуратура поставила на контроль ход расследования гибели малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ "Причинение смерти по неосторожности", будут выясняться причины произошедшего и условия проживания ребенка, - пояснили "КП"- Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, аналогичная трагедия произошла во время шахматного турнира в Сочи весной. 12-летняя Полина приехала с мамой из Энгельса. Говорят, талантливый ребенок, была одной из лучших в своей школе и должна была защищать честь Саратовской области на первенстве России.

Девочка ходила к недострою рядом с гостиницей, чтобы покормить скулящих щенят. А в один из дней забралась внутрь вольера.

Ее тело нашел сторож недостроя, когда пришел кормить собак. Они растерзали ребенка.

По громкому делу в Сочи начался суд. На скамье подсудимых - директор гостиницы, не обеспечивший безопасность ребенку и хозяин недостроя с собаками.