Вор в законе Коба Краснодарский получил 10 лет тюрьмы и штраф в 2 млн рублей

Вор в законе Коба Краснодарский получил 10 лет тюрьмы и штраф в 2 млн

Вор в законе Коба Краснодарский получил 10 лет тюрьмы и штраф в 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Дзидзишвили с мая 2012 года занимал высшее положение в преступной иерархии. Статусом «вора в законе» его наделили на собрании подобных лиц в Греции.

- Согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его воле, указаниям и распоряжениям. Дзидзишвили придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так называемый «вор в законе» обладал влиянием на территориях Кубани, Ростовской области и Адыгеи. Мужчина выступал руководителем других участников преступной иерархии, собирал деньги, которые удалось получить за счет преступлений. После этого он распределял их, учитывая традиции и правила, определял, кого назначить на нижестоящие позиции.

Кроме того, Дзидзишвили помогал материально тем, кто находился в следственных изоляторах и отбывал наказания, и лицам, которые готовили и совершали преступления. Осужденный «вор в законе» также разрешал споры и конфликты, следил за соблюдением традиций и правил. Например, в марте-июле 2019 года Дзидзишвили участвовал в разрешении конфликта из-за возврата одному из осужденных денег как расчета за нефтепродукты. За помощь он получил 1,6 миллиона рублей.

В суде Дзидзишвили не признал вину, утверждая, что не понимает, в чем его обвиняют.

- Доказательства подтвердили занятие Дзидзишвили высшего положения в преступной иерархии. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием назначенного наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 миллиона рублей и ограничением свободы на срок 1 год, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

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