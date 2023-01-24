«Верните нашего учителя с ремнем!». Школьники потребовали оставить в покое выпоровшего их педагога на Кубани

Учитель ударил школьников ремнем за плохое поведение Фото: кадр из видео

На Кубани школьники записали видеообращение с просьбой вернуть учителя, наказавшего учеников ремнем за плохое поведение. Учащиеся считают обвинение преподавателя и увольнение несправедливым.

Напомним, воспитательный процесс с применением ремня засняли на видео в школе №4 Усть-Лабинска. На кадрах видно, как преподаватель, замахнувшись, бьет одного из шестиклассников ремнем. Класс, наблюдая за наказанием, заливается хохотом. При этом на третьем ударе школьник, развернувшись, просит прекратить.

Позже на его месте оказывается другой ученик. Мальчик терпит все удары, заслонив рот рукой от боли. Как выяснилось позже, школьники понесли наказание за плохое поведение. Учитель математики Владислав Дорофеев сделал ученикам замечание на перемене. Когда преподаватель появился в дверях кабинета, шестиклассники бросали стулья, после чего сами предложили побить их ремнем за плохое поведение.

После публикации видео им заинтересовались в управлении образования Усть-Лабинского района. В полиции вызвали на допрос учителя, родителей и учащихся. Проверку организовали в прокуратуре и СУ СКР по краю. А самого педагога за наказание ремнем уволили.

Тем временем ученики школы не согласны с решением отстранить преподавателя от работы и его обвинением. Учащиеся объединились, записав видеообращение с просьбой вернуть учителя математики Владислава Дорофеева.

- Мы считаем, что Владислава Алексеевича Дорофеева обвинили незаслуженно. Этот педагог достоин своего уважения и понимания, - сказали учащиеся школы №4.

Учащиеся даже запустили флешмоб в соцсетях. Школьники публикуют записи с хештегом #вернитеВладиславаАлексеевича.

К слову, на сторону педагога встали и родители. Взрослые прокомментировали видеообращение в соцсетях, активно поддержав учеников.

- Владислав Алексеевич - один из лучших педагогов этой школы. Я мама ученика, в классе которого произошел этот инцидент, - поделилась одна из родительниц. - Наказание проходило в шуточной форме. Из мухи раздули слона. По вине двух школа осталась без сильного математика и человека, который имеет огромный авторитет у детей!

В настоящее время проверка по факту избиения учеников ремнем продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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