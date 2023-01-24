В Геленджике яхтсмены помогли чайке со склеенным клювом

Чайке помогли расклеить клюв. Фото: скриншот видео.

Неизвестно куда засунула свою любопытный клюв эта средиземноморская чайка, но утро понедельника у нее точно не задалось. Истощенную птичку обнаружили сотрудники геленджикскоого парусного клуба во время техосмотра яхт и подготовке их к предстоящему этапу зимней серии регат. Чайка уже устала стучать клювом по обшивке лодки и смиренно далась в руки людям.

- Малыш, иди сюда, он оказывается легкий. У тебя что-то с клювиком. У него склеен клюв. Прямо очень плотно. Он поэтому к нам и пришел! – удивились яхтсменки.

Птичий клюв оказался действительно плотно склеен какой-то неизвестной вязкой массой. Чтобы разжать его девушкам потребовалось приложить силу.

- Спасательная операция. Спасаем нашего нового шкипера Чайковского, - комментировали подруги происходящее.

Спустя несколько попыток чайка Чайковский широко разинула клюв, попыталась цапнуть свою спасительницу, впрочем, быстро сменила гнев на милость и даже приняла от людей угощение – чашку с водой.

Однако, и на следующий день яхтсменов ждала удивительная встреча чайка снова сидела на прежнем месте, правда, с клювом у птицы уже все было в порядке.

- То ли он ждет регаты и встречи с вами, то ли рыбы, чтобы мы его накормили, - посмеялись его спасители.

Теперь у парусного клуба Геленджика есть свой символ – шкипер Чайковский.

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