Вместе не страшно. Два друга-танкиста в одном экипаже собираются отправиться на СВО

Экипаж танкистов готовится к стрельбе на полигоне. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Василий Павлик и Сергей Данько из Ставропольского края знают друг друга не один десяток лет. Вместе гоняли на велосипедах во дворе, получали двойки и рубились в компьютерные игры. После объявления частичной мобилизации парни в один день получили повестки и пошли в военкомат. После распределения попали в учебный центр Южного военного округа в Краснодарском крае. Тоже вместе. В учебке быстро сколотили коллектив – Василий стал командиром экипажа, а Сергей – водителем-механиком.

- Мы на полигоне 9 дней. Скоро поедем в зону боевых действий, - говорит Василий Павлик. – Но мне, конечно, легче, я не один. Будем вместе отрабатывать задачи.

Сергей Данько с другом вместе поедут на СВО. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Его товарищ Сергей вернулся со срочной службы 15 лет назад. Был водителем-механиком танка. Даже через столько лет он помнит, как управлять техникой.

- У меня есть опыт, почему бы его не использовать на помощь своей стране? Работу машины знаю, рука набита. Сейчас освоимся и – вперед, - рассказывает Сергей.

Оба бойца в ближайшие дни отправятся на Украину.

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