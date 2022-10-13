На Кубани военный летчик в 61 год отправился добровольцем в зону СВО

Фото: t.me/gelenkurort

Георгий Логинов из Геленджика – военный летчик в запасе, ему 61 год. Он пришел в военкомат не по повестке, а по зову сердца. Он уверен, что его опыт и знания помогут на передовой.

- Раз мы здесь, значит так надо! Служил в авиации, майор запаса, - сказал Георгий перед отправкой на обучение.

От военкомата города-курорта в Краснодар его провожала жена. Светлана отметила, что годится мужем и его решением.

- Георгий – участник боевых действий. Я знаю ситуацию и куда отправляется муж. Провожаю с легким сердцем и с надеждой, что все вернутся живыми. Когда-то сама помогала раненым - во времена, когда семья жила в Буденновске, случайно оказалась на территории, где произошел теракт. Вместе с другими коллегами спасала пострадавших. Это мобилизация, надо родину защищать, хватит сидеть по закаулкам. С его багажом знаний, он многому научит ребят и спасет жизни, - уверено сказала супруга Логинова.

Георгий Логинов вместе с 14 мобилизованными отправился в краевую столицу на подготовку, так сказать, обновить полученные ранее знания. Он будет служить и помогать другим ребятам, выполняющим свой воинский долг.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что два друга-танкиста в одном экипаже собираются отправиться на СВО. Они проходят обучение в Краснодарском крае.