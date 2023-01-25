«Их добил холод». В Краснодаре нашли новый очаг массовой гибели птиц

Погибших ворон нашли в одном из микрорайонов Краснодара.

Птицы продолжают массово гибнуть в Краснодаре. В Фестивальном микрорайоне 25 января жители обнаружили тела десятков ворон.

- По дороге от дома до детского сада и школы насчитала семь штук. А сад и школа напротив находятся, - рассказала «КП»-Кубань местная жительница Наталья.

По ее мнению, пернатые умерли от переохлаждения, ведь на улице ночью и утром был приличный минус. Но эксперты говорят, что это лишь одна из причин происшествия.

- Есть большая доля вероятности, что похолодание добило их из-за того, что они были ослаблены. А организм птиц может быть ослаблен из-за того, что они травятся. Происходит слабое, но длительное отравление. Возможно, это инфекция, - отметил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Назвать точную причину гибели ворон можно только с помощью лабораторных исследований с участием специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзор и ветеринарных служб.

Пернатые начали гибнуть в Краснодаре еще осенью. Мертвыми тушами были усыпаны аллеи на улице Красной. Горожане видели их также в районе Всесвятского кладбища. Экологи предупреждают – брать в руки такую птицу нельзя. Можно подхватить опасную инфекцию.