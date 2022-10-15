Мобилизованным в Краснодарском крае в 2022 году единоразово выплатят 100 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мобилизованные жители Краснодарского края получат единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Как и когда выплату получат кубанцы, призванные отдать долг Родине, отвечают специалисты краевого управления социальной защиты населения.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под мобилизацию попадут 300 тысяч граждан России, включая жителей Краснодарского края.

Выплата мобилизованным в Краснодарском крае 2022: сумма выплат, когда начислят, какие документы нужны

Краевую выплату автоматом начислят мобилизованным после 21 сентября 2022 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Решением главы региона Вениамина Кондратьева мобилизованные из Краснодарского края в 2022 году получат единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей. Как получить выплату и когда она поступит мобилизованным жителям Краснодарского края в 2022 году?

Выплаты мобилизованным в Краснодарском крае 2022 уже начались. Никаких заявлений мобилизованным после 21 сентября для ее получения писать не нужно.

Список мобилизованных, которым положена выплата, составляет краевой военный комиссариат и передает в краевое управление соцзащиты. Его специалисты начисляют положенную мобилизованным в Краснодарском крае выплату.

Деньги начисляются на карту мобилизованного. Об этом ему придет уведомление. Если он оставил банковскую карту жене или другим членам семьи, они могут воспользоваться ею.

Если мобилизованный в Краснодарском крае в 2022 году человек отправился служить до 21 сентября, ему нужно подать заявление о выплатах в отделение соцзащиты по месту жительства.

Выплатой сможет воспользоваться семья защитника Отечества. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если выплата мобилизованному в Краснодарском крае по какой-то причине задерживается, нужно лично обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства с банковской картой.

Разглашать имена и количество мобилизованных, которые получили выплату, краевые военкомат и управление соцзащиты не имеют права, поскольку эти сведения являются гостайной.

Однако родственники мобилизованных в Краснодарском крае могут получить такую информацию после предъявления доверенности: призванный защитник Отечества оформляет ее на одного из членов семьи у нотариуса.

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Выплату зачислят на счет

– Выплаты мобилизованным в Краснодарском крае осуществляют органы социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного. Материальную помощь оказывают в беззаявительном порядке на основании списков, представленных военным комиссариатом в министерство труда края, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой администрации. – Сведения от военкоматов о мобилизованных жителях, в том числе реквизиты их банковских счетов, предоставляются нам в течение двух рабочих дней. Еще в течение двух рабочих дней зачисляется выплата.