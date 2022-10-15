О том, когда движение будет запущено вновь, пока не сообщается. Фото: Юлия МАРКИНА

Работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщил директор Керченского порта Святослав Брусаков.

15 октября погода резко ухудшилась, волнение моря стало сильным, а порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Из-за этого в работу переправы пришлось внести изменения. На данный момент паромы не ходят. О том, когда движение будет запущено вновь, пока не сообщается - сотрудники переправы ждут улучшения погоды.

Напомним, с 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезены более 11 тысяч пассажиров и 3400 автомобилей

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 15 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 11 729 пассажиров и 3 456 единиц автотранспортных средств. Преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков, - уточняют в Минтрансе России.

Напомним, после взрыва грузовика на Крымском мосту, ставшего причиной обрушения части дорожного полотна, паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Там бесплатно осуществляется перевозка грузовиков. В работу запустили все четыре находящиеся там парома.

На сегодняшний день работы по усилению левой части Крымского моста завершены. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста, - написал в своем Telegram-канале Марат Хуснуллин.