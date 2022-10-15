Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль историю с пострадавшим на карусели в Краснодаре мальчиком. Напомним, несчастный случай произошел на детской площадке во дворе дома на Героев Разведчиков. 11-летний школьник крутился на качеле, но в какой-то момент разогнался так сильно, что потерял равновесие. При этом мальчик зацепился за канат карусели. Остановить "взбесившуюся" качелю смогли взрослые, которые стояли рядом. Однако ребенок серьезно пострадал.

Как уточняют в полиции Краснодара, у мальчика несколько серьезных травм, в том числе перелом. Ему потребовалась госпитализация. После случившегося сотрудники МВД организовали проверку. Кроме того, к разбирательствам подключились в следственном комитете, которые также начали доследственную проверку. Правоохранители выясняют, были ли допущены нарушения во время установки качели.

Причем видео, снятое в Краснодаре, заинтересовало даже руководителя СК России Александра Бастрыкина.

- Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и результатах проверки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следкома России.

Стоит сказать, что ранее травмы получали и другие дети. Как удалось узнать «КП» - Кубань», родители местной детворы уже не первый раз просят убрать опасную карусель с площадки.

- Этот мальчик не единственный, кто пострадал. До этого и другие ребята себе лбы расшибали, - рассказывает Ирина Д., проживающая в доме около детской площадки. - Надеюсь, что карусель уберут.

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