Выпускницу медколледжа из Краснодарского края наградили медалью за спасение бойцов на СВО

Фото из личного архива Торосян

Кристина Торосян - выпускница медколледжа станицы Кущевской Краснодарского края. По зову сердца 23-летняя девушка отправилась в зону спецоперации спасать жизни солдат. Спустя семь месяцев на фронте юная медсестра указом президента получила медаль «За спасение погибавших».

Фото из личного архива Торосян

- Кристина – выпускница среднечубуркской школы №26. В 2019 году с отличием закончила Кущёвский медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Потом поступила в ЮФУ на факультет психологии заочно и одновременно устроилась на работу в Новочеркасский военный госпиталь операционной медсестрой. А с 1 марта несет службу в Луганской народной республике, - рассказал на своей странице в телеграм-канале глава Кущевского района Илья Гузев.

Фото из личного архива Торосян

Торосян неоднократно становилась призером соревнований военных медиков России, она активно занимается волонтерской деятельностью. Стать военным медиком для Кристины было делом чести.

Фото из личного архива Торосян

- Наш прадед - Хачатур Тазаян - Герой Советского Союза. Он был удостоен высокого звания за подвиг во время Великой Отечественной войны. Кристина отравилась в зону СВО по собственному желанию. Она подписала контракт после окончания медколледжа и попала туда в качестве военного медика, операционной сестры, - сообщила родная сестра Кристины Диана.

Фото из личного архива Торосян

Кристина до сих пор находится в ЛНР на службе. В отпуск на несколько недель к родным она собирается приехать в конце месяца.

СПРАВКА «КП»

Медаль «За спасение погибавших» учреждена в 1994 году. Ею награждаются граждане за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

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