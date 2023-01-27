«Им нечего есть!». Жители поселка под Ейском пожаловались на издевательства над собаками в частном приюте

Собаки встретили комиссию лаем. Фото: тг-канал Романа Бублика

Жители поселка Октябрьский под Ейском бьют тревогу. Якобы в частном приюте для животных - в основном, собак - их не кормят, но держат взаперти. Владельцы псов бросили их, судя по обращениям в адрес главы города, на произвол судьбы.

- Эти частные конторы, как будто приюты, ориентированы на госконтракты с администрацией. Их заключают, чтобы собак чипировать, стерилизовать и снова отпустить в естественную среду, так велит законодательство. Но на самом деле вся эта доброта - видимость. Собаки брошены, - рассказал "КП"-Кубань" один из зоозащитников Ейска Игорь Панин.

К слову, после жалоб в так называемый приют нагрянула комиссия из районной администрации. Ветеринары проверили состояние собак, а волонтеры привезли корма.

- На самом деле здесь содержится более 50 собак. Их состояние не вызвало тревоги у комиссии. Они не голодные. Однако у некоторых особей имеются кожные заболевания, - написал в своем Телеграм-канале глава города Роман Бублик. - Несмотря на то что территория принадлежит частному лицу, остаться в стороне, я считаю, мы не имеем права. Буду и дальше держать на личном контроле вопрос содержания животных.

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