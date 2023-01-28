Не Филиппом Киркоровым единым. В мэрии Анапы после скандала со звездой поп-сцены хотят ввести процедуру согласования гастролей

Филиппа Киркорова не взлюбили православные Анапы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В совете по культуре мэрии Анапы всерьез обсуждают введение процедуры согласования гастролей звезд этим летом. С такой инициативой выступил атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников.

То есть совет может получить право, к кому жители и гости курорта пойдут на концерт. Дело в том, что в Анапе запланировано множество культурных мероприятий в этом году.

- Широко будут отмечаться юбилейные даты: в первую очередь, 80-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Воспитанию духовно-нравственной культуры посвятят акции ко Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка, Крещению Руси и другим праздникам, - сообщили на заседании в мэрии. - Их цель - сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

А творчество некоторых российских поп-звезд этим целям явно не отвечает, добавили на совете.

Напомним, в прошлом году в Анапе как раз по этой причине собирались запретить гастроли Филиппа Киркорова. "Золотой голос" России Филипп Киркоров потерял расположение православной части жителей Анапы из-за выходки с крестом на сцене. Справедливости ради, многие того выступления короля поп-сцены и не видели, но осудили.

Он пел по случаю своего 55-летия под хит "Мария Магдалина". Публика обвинила пляшущего на кресте певца в оскорблении чувств верующих. Артист через двое суток после волны возмущения извинился и объяснился. Но в Анапе, его не простили.

К слову, нынешняя инициатива согласования артистов пока обсуждается. Окончательного решения нет.