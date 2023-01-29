Видео с места пожара на Кубани, в котором погибли трое детей, опубликовал СК

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Курганинском районе утром 29 января при пожаре погибли трое детей. Еще двое госпитализированы вместе с мамой – они получили ожоги. Видео с места, где случилась трагедия, опубликовал СК.

На кадрах видно, что дом был сложен из саманных блоков. От здания остались лишь обугленные стены. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На месте работают следователи и прокуроры. Выясняется, стояла ли семья на учете как неблагополучная. Назначены экспертизы, выясняется, из-за чего вспыхнул пожар.

- Пожар унес жизни троих малолетних детей. Их мать, а также еще две девочки 7 и 12 лет госпитализированы, они получили ожоги, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ведомстве конкретный возраст детей пока не уточняют.

Расследовать дело поручили наиболее опытным следователям и следователям-криминалистам краевого управления. Эксперты продолжают осматривать завалы и общаться с соседями.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае

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