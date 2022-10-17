Самолет горел еще в воздухе

17 октября в Ейске на жилую многоэтажку рухнул военный самолет. Су-34 совершал полеты над городом, но внезапно что-то пошло не так. Момент крушения боевого самолета попал на уличные видеокамеры в Ейске.

Судя по кадрам, он загорелся еще в воздухе. Слышны даже хлопки еще до того, как самолет спикировал на дом.

По одной версии - это была техническая неисправность. По другой - птица попала в двигатель. После падения рядом с многоэтажкой сдетонировал боекомплект бортового орудия, а также возник сильный пожар, который перекинулся на многоэтажку. - На 19:30 площадь пожара составляла более 2000 квадратных метров и затрагивала более 15 квартир. Более 350 жителей дома эвакуировано, - сообщают экстренные службы. Пока говорят об одном погибшем, неофициально до 10 (точных цифр пока нет). Часть квартир дома выгорели. В Ейск вылетели министры МЧС и здравоохранения. Власти региона обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело.