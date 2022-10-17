Список пострадавших при падении самолета в Ейске 17 октября 2022 Фото: Архив "КП"

Военный самолет рухнул в Ейске. Он упал во дворе многоэтажки. На месте крушения вспыхнул пожар. Он быстро перекинулся на многоэтажку, которая стояла поблизости.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пламя охватило несколько этажей. Пострадало минимум 17 квартир, а площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Как стало известно «КП» – Кубань», трагедия унесла жизни минимум трех человек, еще 15 пострадали. Пожар уже локализован.

«КП» – Кубань» выяснила список пострадавших при падении самолета в Ейске 17 октября 2022.

1. Анатолий Зозуля, 1971 года рождения - состояние средней тяжести;

2. Роман Кузьмяк, 1987 года рождения - не госпитализировали, вместе с детьми;

3. Ирина Цылковская, 1947 года рождения - состояние средней тяжести;

4. Любовь Коломейцева, 1949 года рождения - состояние тяжёлое, в реанимации;

5. Николай Донец, 1941 года рождения;

6. Дмитрий Баженов, 1971 года рождения - состояние средней тяжести;

7. Светлана Тритинина, 1994 года рождения (беременная) - состояние средней тяжести;

8. Зоя Чистоусова, 1941 года рождения - тяжёлое состояние;

9. Исакова Татьяна, 1957 года рождения - состояние средней тяжести;

10. Елена Булышева, 1982 года рождения (беременная) - состояние средней тяжести;

11. Елена Савкина, 1970 года рождения - состояние средней тяжести.

Дети:

12. Юлия Кузьмяк, 2012 года рождения – состояние средней тяжести;

13. Олеся Кузьмяк – состояние средней тяжести;

14. Никита Журавель, 2016 года рождения – состояние средней тяжести;

15. Никита Кульченко, 2010 года рождения – состояние средней тяжести;

16. Девочка, 2018 года рождения – в реанимации.

Список будет дополняться.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность двигателя. Он мог загореться во время набора высота. Не исключается и версия с попаданием в двигатель птиц.

Уже известно, что оба пилота катапультировались. Их приземление даже попало на камеры очевидцев, которые снимали крушение самолета.