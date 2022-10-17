Пилот, управляющий Су-34, который рухнул в Ейске: «Нас не сбили»

Летчик приземлился на парашюте рядом с местом ЧП

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске. Летчики успели катапультироваться. Один из них приземлился рядом с местом катастрофы. Очевидцы немедленно подбежали к мужчине и стали оказывать помощь. Все происходящее удалось записать на видео.

— Дядь, нормально все?

— Да-да.

— Это сбили, да?

— Нет.

— Давайте, я помогу вам, как у вас тут отцепляется?

— Давай, говори, брат, че надо — поможем.

Освобождали местные жители летчика от строп на фоне раздающихся хлопков от пожара. Мужчина лежал на спине, но при этом был в сознании. Предварительно, оба летчика успели катапультироваться и сильно не пострадали.

Причиной случившегося в Минобороне РФ назвали отказ двигателя. Авария произошла в момент, когда Су-34 набирал высоту.

По последней официальной информации, из-за пожара в девятиэтажке пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть - не выходят на связь.

Неподалеку от пострадавшего дома подготовлены автобусы для доставки эвакуированных жильцов в пункты временного размещения. Пожар на завершающей стадии тушения. Эксперты оценят масштабы повреждений после ликвидации огня.

В Ейской больнице развернули 8 операционных. Для тяжелых пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом.

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