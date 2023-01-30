«Меня парализовало, а он улыбался». Встреча изуродованной участницы конкурса красоты и хирурга обернулась скандалом

Юлия Тарасевич надеется вернуть былую внешность. Фото: из личного архива героини публикации.

В декабре 2020 года жизнь участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич навсегда разделилась на до и после. Девушка хотела слегка подкорректировать овал лица, планировала косметическую процедуру. Но в клинике ее уговорили лечь под нож. Результат после операции был ужасающим — у Юлии был сильнейший отек, после которого красавица с ужасом обнаружила, что не может моргать и улыбаться. Спасать пациентку ни лечащий врач, ни хирург, который ему помогал во время операции, не торопились. За помощью Юлия обратилась к другим специалистам.

Спустя два года Юлия пытается вернуть былую внешность, она готовится к новой операции.

- Недавно мне провели очередной липофилинг (процедура предполагает трансплантацию жировой ткани пациента в проблемную зону. - Авт.), это помогает вернуть объем лицу, потому что после неудачной пластики кожа будто натянута на кости, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Тарасевич. - Также планирую операцию на глазах. Сейчас ищу специалиста, который сможет пересадить кожу, потому что сейчас веки я не могу закрыть, так сильно все натянуто. А вот мимику, похоже, вернуть уже не удастся. Никто из квалифицированных хирургов не видит способа восстановить работу мышц.

Юлии удалось вернуть лицу объем, но мимику восстановить не удастся.

При этом Андрей Комаров, который, по словам Юлии, провел неудачную пластику, до сих пор не считает себя виноватым. Как удалось узнать kp.ru, при встрече хирург не извинился перед своей пациенткой, об урегулировании конфликта не шло и речи. Более того, рассказывая о событиях, он постоянно улыбался.

Со слов Юлии, хирург предлагал своей пациентке решить проблемы пиявками.

- Было очень неприятно и обидно... - вспоминает тот день Юлия. - Он смотрел на меня и улыбался, а я так больше никогда не смогу!

Тем временем Следком Кубани расследует дело, фигурантами которого стали два известных хирурга. По словам Юлии Тарасевич, ее оперировали Халед Омар и Андрей Комаров. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и здоровья. Юлии Тарасевич уже провели экспертизу, которая показала - противопоказаний, о которых заявляют врачи, у пострадавшей не было. А ее нынешняя внешность — результат проведенной 3 декабря 2020 года пластической операции и допущенных технических нарушений.

По словам пострадавшей пациентки, неудачную пластику ей провели два хирурга - Андрей Комаров (слева) и Халед Омар. Они продолжают оперировать.

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