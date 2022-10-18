Из девятиэтажки в Ейске, где упал военный самолет, спасли 68 жильцов

Самолет упал во дворе после того, как столкнулся с домом

В Ейске после падения военного бомбардировщика Cу-34 проверяют информацию о пострадавших. На утро 18 октября погибшими числятся 13 человек, среди них - трое детей. 19 жильцов дома, куда вечером 17 октября, упал военный самолет, находятся в больницах с различными травмами. В основном, это сильные ожоги.

К счастью, 68 человек удалось спасти.

- Благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели завершили разбор завалов. Сейчас специальная комиссия будет устанавливать, возможно ли восстановить поврежденную многоэтажку.

На уровне пятого этажа плиты перекрытия пострадали. Из-за разлитого топлива после столкновения выгорели не менее 70 квартир. Такую информацию дает оперативный штаб, развернутый на месте ЧП.

В Ейске введен режим чрезвычайной ситуации. Людей из девятиэтажки пока расселили в местных гостиницах. Свою помощь пострадавшим предлагают и обычные жители города.

- Я могу поселить у себя семью из четырех человек, - озвучивают предложения в местных пабликах горожане.

Пострадавшим пообещали выплатить по 10 тысяч рублей одномоментно. Семьям погибших - по 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следователи-криминалисты работают на месте трагедии.

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