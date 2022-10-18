Что осталось от СУ-34 после падения во дворе многоэтажки в Ейске: кабину пилота нашли в сотнях метрах от места крушения

Самолет собирают по кускам

В Ейске продолжают собирать воедино картину произошедшего вечером 17 октября. Около шести часов, когда многие жители маленького провинциального городка уже вернулись домой с работы и из школы, здесь произошла трагедия. Военный самолет, совершавший по одной из версий тренировочный полет, внезапно потерял управление и спикировал в сердце жилого массива. В Ейске не так много девятиэтажек. Но бомбардировщик с полными баками горючего угодил прямо в него.

- Я находился дома. У меня квартира на первом этаже. Тут вдруг грохот и столб пламени. До сих пор не могу придти в себя. Нас эвакуировали, я тысячу рублей успел схватить с собой и все, остальное все в квартире осталось, - рассказывает жилец ейского дома Александр Чернышенко.

Самолет, как стало видно, когда спасатели потушили пожарище, прошел по девятиэтажке по касательной. На уровне пятого этажа мчсники и сейчас достают его обломки.

Сам он сгорел, что спичка, упав на припаркованные во дворе автомобили. И только кабина пилотов - цела. Ее нашли в сотне метров от дома. Оба пилота катапультировались. Это на фоне огня наблюдали многие очевидцы.

- Он летел над нами, и вдруг мы заметили как вырывается пламя в районе двигателей. А потом самолет уже полетел в неуправляемом, похоже, пике, - рассказывает Игорь Демашко из соседнего с пострадавшим дома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13 человек. Трое из них - дети. Объективную информацию того, что на самом деле произошло с самолетом, дадут только бортовые самописцы. О том, что их удалось найти в огне, пока не сообщалось.