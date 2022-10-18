Военные эксперты объяснили, почему пилоты не увели самолет от жилых домов в Ейске

От самолета после падения остались одни обломки

Вечером 17 октября в Ейске произошла трагедия – возле 9-этажного дома рухнул военный самолет СУ-34, он задел многоэтажку. Пилоты успели катапультироваться за несколько секунд до ЧП, они выжили. А дом тут же охватило пламенем из-за огромного количества авиационного горючего. По последним данным, 13 человек погибли, из них трое детей. Количество пострадавших достигло 75.

В Минобороны заявили, что Су-34 потерял управление в ходе учебного полета. Истребитель вылетел с аэродрома и «потерпел крушение при наборе высоты», у самолета загорелся двигатель. Судя по карте, самолет рухнул в городе в 6 километрах от взлетной полосы. До Ейского лимана экипаж не дотянул около 800 метров. Но то, что двигались именно к воде и держали высоту изо всех сил, сообщают и очевидцы.

Почему на месте были слышны взрывы и по каким причинам летчики не смогли увести самолет от города, объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» военные эксперты.

- Самолет хоть и учебный-тренировочный, но военный. В нем всегда есть авиационная пушка, и она заряжена. Это тоже боекомплект. Но это не ракеты, не бомбы, которые подвешиваются на внешней подвеске, - объяснил взрывы на месте пожара заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Это же на месте ЧП говорил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он указал, что если бы на самолете были ракеты и бомбы, то снесло бы полдома и жертвы исчислялись десятками.

Судя по фото, где виден парашют над взрывом, летчики катапультировались в самый последний момент. Значит, возможно, к тому времени сделали все, что могли.

- Возгорание двигателя могло произойти по разным причинам. Либо из-за проблем с топливной системой, либо из-за рассогласования работы турбины, еще как вариант – неисправной проводки. Нужно внимательно со всем разбираться, - отметил Попов.

На месте ЧП продолжают разгребать завалы

Сильный пожар, похожий на взрыв, по мнению экспертов, вспыхнул из-за большого количества горючего – его в баке самолета было минимум от 5 тонн.

- Конечно, причины падения установит государственная комиссия. Но здесь нужно учитывать то, что была уже практически ночь. Экипаж прыгнул в последнюю секунду перед падением. До этого момента они тянули в море. Больше там падать было некуда, это видно по карте. Город везде. Если бы не прыгнули, просто было бы на два погибших больше, – написал российский военный эксперт и журналист Илья Крамник в своем телеграм-канале «Хроники истребителя-бомбардировщика в отставке».

Кроме этого, неуправляемым самолет могли сделать технические нюансы учебно-тренировочного судна.

- Взлетная полоса расположена таким образом, что курс взлета либо в сторону города, либо в обратном направлении. По метеоусловиям они взяли верный курс, взлет был против ветра – именно в направлении города, другого варианта полета у экипажа просто не было. Такой самолет оборудован пушкой ГШ-30-1, в ее боекомплекте по стандарту 150 патронов, именно они детонировали при пожаре. Это мелочь в сравнении с ракетой или бомбой, патроны в пушке калибром всего по 30 мм каждый. Неуправляемым он мог стать именно по техническим нюансам судна – если загорелся один двигатель, то второй мог отказать сразу же, он находится рядом, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» военный летчик Евгений Петров.

В настоящее время назначена экспертиза, после которой можно будет говорить о точных причинах случившегося. Двое летчиков после падения Су-34 находятся в больнице, их опрашивают следователи.