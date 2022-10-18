«Летчики отводили самолет от дома». Очевидцы рассказали, как падал военный самолет Су-34 в Ейске

Дом обследуют специалисты. Фото: Вениамин Кондратьев

Детали трагедии в Ейске, которая произошла 17 октября, когда во двор рухнул военный самолет Су-34, обсуждают очевидцы. Многие из них были рядом с местом падения воздушного судна. Арсен Бабаян живет в напротив пострадавшего дома. Около 18.15 он вышел из своей квартиры в магазин. В это время увидел самолет голубого цвета, который летел со стороны местного автовокзала.

- Сначала пошел черный дым с правого двигателя. Потом было воспламенение. Не знаю, какая была там критическая ситуация, – я же на земле, а он в небе. Он летел, летел, потом резкий взрыв – «пууух». Взорвался, как ядерная бомба, - рассказал «КП»-Кубань» мужчина.

По его словам, летчики сделали все возможное, чтобы не произошло столкновения. Но в этом районе – очень плотная застройка, штурману просто некуда было выруливать.

- Я сам служил в ВВС, знаю работу с самолетом и могу сказать, что летчики пытались увести его в сторону, но просто не дотянули. Ну поверьте, если бы они взяли бы вправо, они ушли бы на другие дома, взяли бы влево – тоже самое. Вариантов просто не было, - считает Арсен Бабаян.

В это же время из соседнего дома вышла на прогулку Наталья Григорьевна Филимонова. Традиционный моцион с своей собачкой она проделывает каждый день вечером. Пенсионерка вышла на улицу Красную и увидела, что самолет летит подозрительно низко, уже задевая верхушки деревьев.

- Мне одна женщина сказала, что это учения, но было не похоже. Мы с ней хотели завернуть в подвал, испугались, - признается Наталья Григорьевна. – А потом прозвучал резкий взрыв. Мы побежали к дому, увидели, как катапультировались летчики, их потом люди нашли в кустах. Жильцы из дома выбегали босиком, с собаками, кошками, несколько даже прыгнули с 9 этажа…Это пережить невозможно.

Всего в трагедии с военным самолетом погибли 13 человек, среди них трое детей. В Ейской районной больнице находятся 15 пострадавших, из них 2 беременные и 3 ребенка. Они получают помощь краевых специалистов. Три пациента попали в реанимацию в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди прыгали вниз, животных выбрасывали из окон: как спасалась от пожара многоэтажка в Ейске, рядом с которой рухнул самолет Су-34

Спасатели, военные и казаки взламывали квартиры, чтобы вывести людей из объятой пламенем многоэтажки в Ейске (подробнее)