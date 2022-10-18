Люди прыгали вниз, животных выбрасывали из окон: как спасалась от пожара многоэтажка в Ейске, рядом с которой рухнул самолет Су-34 [видео]

Так сейчас выглядит дом в Ейске, где случилось ЧП. Фото: Евгения ХИЛЬКО

17 октября около 18:15 военный самолет Су-34 упал возле многоквартирного дома в центре Ейска. Буквально через несколько минут после трагедии на месте уже работали пожарные, спасатели и медики.

Среди погибших трое человек разбились, выпрыгнув с верхних этажей дома, в который врезался самолет.

- По информации, которая у меня есть, трое достоверно погибших у нас. Да, это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей, - сказала в первые часы после трагедии вице-губернатор Краснодарского края. - Мы там имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты.

По данным краевого оперштаба, более 500 человек, включая 62 детей, после ЧП в многоквартирном доме в Ейске находятся у родственников и знакомых. Кто-то из них в момент падения самолета был не дома, других вывели спасатели.

Одним из первых из многоэтажки эвакуировали Владислава Костяницына. Он с супругой живет в квартире на седьмом этаже, но в момент ЧП был дома один. Когда полицейские постучали в его дверь, мужчина схватил документы и рыжего кота Бакса и отправился в пункт временного размещения.

Анатолий Костяницын и Бакс. Фото: Евгения ХИЛЬКО

С эвакуированными и спасенными из многоэтажки людьми в пунктах временного размещения работают психологи. Как и с пострадавшими и родными погибших: помощь им оказывают 18 психологов из Краснодара и 22 из Ейска.

Три часа разбирал завалы

Очевидец ЧП ейчанин Артем Волков проезжал мимо злополучного дома случайно: был в этом районе по делам. Поскольку парень проходил курсы поведения в чрезвычайных ситуациях, имеет навыки оказания первой медпомощи и навыки спасателя, остановился и предложил свою помощь.

Доброволец Артем Волков помогал выводить людей из разрушенного дома. Фото: личный архив.

– Во дворе дома от удара обрушились балконы, все было в обломках. Сотрудники МЧС, военнослужащие вместе с полицией и казаками обходили квартиры, стучались и звонили в двери, чтобы понять, есть ли внутри люди, – рассказал Артем. – Вместе с ними я помогал открывать и взламывать заваленные обломками двери. При мне нашли мертвой женщину, но вывели живой бабушку из одного из подъездов.

В первые секунды после падения самолета вспыхнул сильный пожар. Фото: Архив "КП"

В одной из квартир Артем обратил внимание полицейских на несколько пар детской обуви в прихожей. Стражи порядка зашли в одну из комнат и достали из-под завалов еще дышавшего ребенка без сознания.

– Мальчик это был или девочка, каково состояние малыша, к сожалению, не знаю. Все было в дыму от пожара и в цементной пыли, – добавляет Артем. – Еще до того, как дом потушили, видел, как из одного из окон на верхних этажах выбросили на руки стоявшим внизу людям кошку. Через три часа работы добровольцам, а таких на месте было немало, сказали, что они могут ехать домой отдыхать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- В Ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них 2 беременные и 3 ребенка. Краевые специалисты проконсультировали каждого из них, - написала в своем телеграм-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. - В реанимации находятся 3 пациента в состоянии средней степени тяжести, стабильные. Сейчас решаем вопрос с транспортировкой беременных в перинатальный центр Краснодара.

Часть людей, пострадавших в ЧП с самолетом в Ейске, уже перевезена в Краснодар. В списке есть 40-летняя Елена Булышева, которая находилась в положении.

– Говорят, ее переведут в краевой перинатальный центр, – рассказывает подруга женщины Анна. – У Лены был достаточно большой срок, больше 30 недель. Это ее второй ребенок, есть еще сын-школьник.