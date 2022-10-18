Спасатели ликвидировали последствия пожара Фото: Евгения ХИЛЬКО

Всю ночь спасатели ликвидировали последствия пожара и разбирали завалы в Ейске после падения военного самолета. Су-34 потерпел крушение во дворе многоэтажки 17 октября в 18:10.

На месте ЧП работали все службы спасения. В Ейск также прибыли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, полпред президента РФ Владимир Устинов, глава МЧС России Александр Куренков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Главы Минздрава и МЧС вместе с губернатором посетили больницу Ейска, где пообщались с пострадавшими. Чиновники также узнали у врачей всю актуальную информацию о пациентах.

- 19 пациентам была оказана медицинская помощь. Четверо покинули больницу – это легкие повреждения, люди, не нуждающиеся больше в медицинской помощи, - сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На данный момент известно о 13 погибших, трое из них - дети. Власти Краснодарского края возьмут на себя оплату похорон погибших после крушения самолета в Ейске.

Эвакуированы в пункт временного размещения 23 человека, в том числе 6 детей. Всего в доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, из них - 76 несовершеннолетних.

- Мы обеспечили всех желающих местами в пунктах временного размещения. Они также будут обеспечены трехразовым питанием. Постараемся создать максимально комфортные условия, - заявил Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе МЧС сообщили, что спасателям удалось спасти 68 человек. Всего было эвакуировано не менее 360 местных жителей. Спасатели уже завершили разбор завалов.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что взрыва не было. Пожар охватил многоэтажный дом из-за разлива горючего.

- Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Есть повреждение дома, оно характерное, - рассказал Александр Куренков.

Занятия в школе Ейска, которая находится рядом с местом крушения самолета, 18 октября проводиться не будут. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

- Школа не пострадала. Но занятий в ней не будет, чтобы дети сегодня рядом [с местом крушения самолета] не находились, - сообщил Роман Бублик.