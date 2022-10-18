Число погибших после ЧП в Ейске выросло до 13, в их числе трое детей

Всю ночь спасатели разбирали поврежденные конструкции, под которыми были найдены тела 10 человек Фото: Виталий ТИМКИВ

Число погибших после ЧП в Ейске выросло до 13. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Спасатели в течение ночи работали на месте падения военного самолета во дворе девятиэтажного дома. После разбора поврежденных конструкций были обнаружены тела еще десяти человек. Уточняется, что в результате произошедшего погибли трое детей.

Пострадавшими числятся 19 человек, из них – 14 взрослых и пятеро детей.

- Оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание медпомощи пострадавшим находится на личном контроле Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что четверо пострадавших доставлены в Краевую клиническую больницу. Остальные жители находятся на лечении в Ейске.

В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 23 человека, в том числе шестеро детей. Еще 501 житель размещены в домах у родственников и знакомых.

Известно, что в доме, рядом с которым произошло ЧП, были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей.

Напомним, военный самолет Су-34 накануне, 17 октября, упал и загорелся рядом с 9-этажным домом в Ейске. Пилот успел катапультироваться, но огонь от происшествия перекинулся на дом, охватив сразу несколько этажей.

В Министерстве обороны РФ причиной происшествия назвали неисправность и возгорание двигателя.

Сразу после произошедшего СК РФ было возбуждено уголовное дело.