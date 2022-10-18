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Происшествия18 октября 2022 4:34

Число погибших после ЧП в Ейске выросло до 13, в их числе трое детей

19 человек пострадали
Светлана ОВДЕЙ
Всю ночь спасатели разбирали поврежденные конструкции, под которыми были найдены тела 10 человек

Всю ночь спасатели разбирали поврежденные конструкции, под которыми были найдены тела 10 человек

Фото: Виталий ТИМКИВ

Число погибших после ЧП в Ейске выросло до 13. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Спасатели в течение ночи работали на месте падения военного самолета во дворе девятиэтажного дома. После разбора поврежденных конструкций были обнаружены тела еще десяти человек. Уточняется, что в результате произошедшего погибли трое детей.

Пострадавшими числятся 19 человек, из них – 14 взрослых и пятеро детей.

- Оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание медпомощи пострадавшим находится на личном контроле Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что четверо пострадавших доставлены в Краевую клиническую больницу. Остальные жители находятся на лечении в Ейске.

В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 23 человека, в том числе шестеро детей. Еще 501 житель размещены в домах у родственников и знакомых.

Известно, что в доме, рядом с которым произошло ЧП, были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей.

Напомним, военный самолет Су-34 накануне, 17 октября, упал и загорелся рядом с 9-этажным домом в Ейске. Пилот успел катапультироваться, но огонь от происшествия перекинулся на дом, охватив сразу несколько этажей.

В Министерстве обороны РФ причиной происшествия назвали неисправность и возгорание двигателя.

Сразу после произошедшего СК РФ было возбуждено уголовное дело.

ЧППроисшествия: ЧППадение самолета в Ейске 17 октября 2022