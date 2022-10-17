«Много жильцов было дома». Очевидец рассказал о первых часах после ЧС с военным самолетом в Ейске

Самолет упал вблизи многоэтажки.

В Ейске продолжают работать экстренные службы после падения военного самолета Су-34. Воздушное судно рухнуло в вечернее время во двор многоэтажки. После этого начался пожар. Огонь перекинулся на дом, стал быстро взбираться по этажам.

- Самолет упал в районе 18 часов на девятиэтажный дом. Не сверху, а сбоку. Начали гореть квартиры одного из подъездов – с первого по девятый этаж, - рассказал ейский журналист Александр Дорошенко. - Если бы самолет шел по касательной, пострадало бы намного больше квартир.

В этот момент многие жильцы уже были дома. Взрослые пришли с работы, дети - со школ, детских садов и кружков.

- В наиболее пострадавшем подъезде на этаже четыре квартиры. То есть 36 квартир всего, - говорит Дорошенко. - Тут находится линия взлета. Когда идут полеты, все самолеты летают или на взлете, или на посадке над жилым массивом.

Как сообщил очевидец, место ЧС было оцеплено, спецтехника прибыла не только из Ейска, но и из соседних районов. Рядом находятся торговый центр и супермаркет. Их закрыли, а людей эвакуировали.

Также местные жители рассказали, что при эвакуации из пострадавшего дома людей выносили на руках, некоторые из них были в противогазах.

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