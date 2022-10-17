Су-34 - российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ейске 17 августа упал военный самолет. ЧП произошло около 18:10. Самолет потерпел крушение во дворе 9-этажного дома. Пожар сразу же охватил квартиры с первого по пятый этаж. На данный момент службы спасения локализовали очаг возгорания.

По предварительным данным, это был военный самолет Су-34 277-го БАП. Пилот успел катапультироваться. Рассказываем, что это за воздушное судно.

Что известно о военном самолете Су-34, который упал в Ейске 17 октября 2022

Су-34 - российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. По своим боевым возможностям самолет может вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

К слову, Су-34 обладает маневренностью, как у истребителя. Самолет можно очень быстро менять свое положение в воздухе для удобной позиции в атаке или уклонении от нее. К тому же, боевой радиус составляет 600-1130 километров.

Истребитель может эффективно выполнить задачу по уничтожению небольших целей, с которой большинство других типов бомбардировщиков с трудом справляется.

Самолет был принят на вооружение ВВС РФ в 2014 году, но он - глубокая модернизация истребителя Су-27. Боевое крещение он получил в Сирии.

В Ейске находится тренажер для отработки взлетов и посадок истребителей палубной авиации ВМФ России. На его взлетно-посадочной полосе был смонтирован специальный трамплин, имитирующий летную палубу авианосцев, которые используют такую схему.

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