Многоэтажка находится на улице Коммунистическая 20/1. Фото: соцсети

В Ейске 17 октября потерпел крушение самолет. Судно врезалось прямо в многоэтажный жилой дом. В 18:20 часов о пожаре сообщили в службы спасения. Боевой самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщили в единой диспетчерской службе города.

Подробности падения самолета Су-34 в Ейске Краснодарском крае 17 октября 2022 сообщили в МЧС

Пожар вспыхнул в 9-этажном жилом доме. Многоэтажка находится на улице Коммунистическая 20/1.

-На место направлены службы экстренного реагирования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные в 18:27 часов объявили ранг пожара №3. С 1 по 5 этаж огонь охватил квартиры. Площадь пожара составляет не менее 2 тысяч квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Губернатор Краснодарского края уже выехал на место ЧП. Все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.

Также на месте ЧП находится глава Ейска. По словам Романа Бублика, ведется установка пункта помощи. Местным жителям будет оказана вся необходимая поддержка.