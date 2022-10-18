Опубликован список жителей пострадавшего дома в Ейске, которые не выходят на связь с родными. Фото: Вениамин Кондратьев

После падения военного самолета Су-34 в Ейске погибшими считаются 13 человек, в том числе 3 ребенка. 19 местных жителей находятся под присмотром врачей. Часть из пациентов были переведены в больницы Краснодара. Люди получили ожоги, у многих – отправление угарным газом.

Количество пропавших без вести после падения самолета Су-34 в Ейске 17 октября 2022 на протяжение суток менялось. Сначала их было шесть человек, после цифра достигла 13. Из них 4 отыскались. Теперь специалисты ищут 9 жителей пострадавшего дома, которые не выходят на связь и о их судьбе ничего неизвестно до сих пор.

«КП» – Кубань» выяснила список пропавших без вести после падения самолета в Ейске 17 октября 2022.

1. Токарева Антонина Владимировна, 25.03.1942 г.р. Женщина проживала в третьем подъезде.

2. Роман Левкин

3. Виктор Алексеевич Жиров. Мужчина проживал в третьем подъезде.

4. Людмила Александровна Жирова. Женщина жила в третьем подъезде.

5. Марина Анатольевна Падалка. Женщина проживала в третьем подъезде.

6. Татьяна Борисовна Высоцкая, 1955 г.р.

7. Наталья Нуждина

8. Андрей Нуждин

9. Баксарина Надежда Павловна, 1946 г.р. Женщина проживала во втором подъезде.

С 17 по 19 октября в Ейском районе объявлен траур по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В эти дни в муниципалитете будут приспущены государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и передачи на телевидении и радио.