Трехдневный траур по погибшим при падении самолета объявлен в Ейском районе Краснодарского края Фото: Евгения ХИЛЬКО

Трехдневный траур по погибшим после крушения самолета объявлен в Ейском районе Краснодарского края. Такое поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Траур в муниципалитете объявлен с 17 по 19 октября. В эти дни в районе, согласно постановлению, приспустят флаги РФ, Краснодарского края, Ейска и Ейского района, отменят развлекательные мероприятия и передачи на телевидении и радио.

Военный самолет Су-34 упал и загорелся рядом с девятиэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. Вспыхнувший огонь сразу перекинулся на многоквартирный дом, а место заволокло дымом. ЧП произошло ближе к шести вечера неподалеку от школы, в которой еще шли уроки. А многие жители в это время возвращались домой с работы. К счастью, учреждение, расположенное поблизости, не пострадало.

Так выглядит дом, рядом с которым упал и загорелся самолет Фото: t.me/kondratyevvi

Пилоты самолета выжили – они успели катапультироваться. Жильцы многоэтажки, около которой рухнуло воздушное судно, начали спасаться и выбегать из квартир.

Загоревшийся самолет и пожар в многоэтажке тушили несколько часов. После этого в течение ночи спасатели разбирали поврежденные конструкции дома.

Всего после падения самолета погибли 13 человек, трое из которых – дети. Тела 10 жильцов нашли ночью во время разбора поврежденных конструкций дома.

Еще 19 человек пострадали. В настоящее время им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

- Специалисты находятся на месте происшествия, в морге, в пунктах временного размещения и в отделениях ЦРБ. Они осмотрели уже 91 человека, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В Ейском районе также организована работа горячей линии по оказанию помощи пострадавшим. Личный прием граждан проводится в Ейске по улице Коммунаров, 21.

В настоящее время место ЧП продолжают изучать военные следователи. Уголовное дело возбуждено по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», сообщили в СК РФ.

Основной версией падения самолета рассматривается его техническая неисправность.

- Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы, - сообщили в СК РФ.

Тем временем жители организовали стихийный мемориал рядом с местом происшествия.

Жители несут игрушки, цветы и свечи к стихийному мемориалу Фото: Евгения ХИЛЬКО

Люди несут к нему игрушки и цветы в память о всех погибших после крушения самолета.

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