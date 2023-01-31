Александр Ревва оказался в центре скандала

Александр Ревва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Ревва, еще летом уехавший в Испанию, свои гастроли в России не отменил. В Краснодарском крае он запланировал два концерта. 16 февраля, согласно афише, он в образе Артура Пирожкова выступит в Краснодаре, а уже на следующий день - на Красной Поляне.

К слову, это его первое большое шоу в России. Ценник, стоит сказать, кусается. Тем, кто захочет оказаться поближе к звезде, придется раскошелиться на 6 тысяч рублей. А вот место на галерке обойдется от двух тысяч. Правда, кубанские участники СВО выступили против концерта певца, который оскандалился своими антироссийскими высказываниями.

- Александр Ревва — участник сочинской команды КВН, прославившийся благодаря Краснодарскому краю, - записал видеообращение один из казаков, который сейчас находится на передовой. - Сейчас он резко осуждает Россию и выступает в поддержку украинского националистического режима.

По словам бойца, средства от продажи билетов шоумен может направить на поддержку СБУ.

- От имени бойцов батальона спецназначения «Тигр» я прошу вас игнорировать концерт и не давать этому Артуру Пирожкову из своих денег ни рубля, - говорит военный на камеру. - Запомните главное, каждый рубль, который вы ему дадите, будет потрачен на поддержку Украину, а часть денег перечисляет на нужды ВСУ.

Стоит сказать, позицию добровольцев, которые сейчас находятся на передовой, разделяют и в Кубанском казачьем войске.

- Почти 4 000 кубанских казаков выполняли и продолжают выполнять свои боевые задачи в зоне специальной военной операции в составе казачьих добровольческих отрядах и военных частей. Кубанское казачьего войско поддерживает спецоперацию и всех наших российских военнослужащих, кто участвует в ней, - прокомментировали «КП» - Кубань» вышедшие видеообращение казака-военного в Кубанском казачьем войске.

Но пока о возврате билетов на концерт речи не идет. По данным kp.ru, выступления ни в Краснодаре, ни в Сочи не отменялись.

- Официального распоряжения на этот счет не было, - коротко ответили в кассе Дворца спорта «Олимп» в Краснодаре, где и должен выступать Александр Ревва.

Не подтвердили информацию об отмене шоу и в концертом зале Red Arena.

- Выступление состоится в назначенный день, как и планировалось, - сказал оператор.

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