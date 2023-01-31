Сломанный нос и заявление в полицию. В Краснодаре мальчик жестоко избил сверстника во дворе школы

Мама пострадавшего подростка подала заявление в полицию Фото: кадр из видео

Жестокой дракой обернулся конфликт двоих подростков в одной из школ Краснодара. Ученики начали избивать друг друга. В это время другие ребята решили заснять перепалку на камеры смартфонов. Видео через некоторое время появилось в соцсетях.

Все произошло 30 января в школе №38 в поселке Лазурном. На опубликованных кадрах видно, с какой силой наносят друг другу удары школьники. Поочередно подростки замахиваются руками и ногами. Позже один из учеников наносит другому несколько ударов по лицу, в том числе коленями. После этого подросток падает на землю – здесь один из наблюдающих за дракой школьник решает разнять мальчишек.

К слову, участники драки не отделались лишь ссадинами. Один из подростков сломал другому нос – родители пострадавшего школьника уже написали заявление в полицию.

- На основании поступившего в полицию заявления матери несовершеннолетнего в настоящее время проводится проверка по факту драки и причинения телесных повреждений подростку», - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

- Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка, - добавили в пресс-службе городского УМВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ремнем за шалости. На Кубани учитель наказал школьников за плохое поведение на перемене

На Кубани учитель отшлепал школьников ремнем за плохое поведение на перемене (читать далее)