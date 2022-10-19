Погибли сразу семь человек. Погибшая после крушения самолета семья в Ейске ранее пережила сильнейший пожар

На фото Наталья (слева), Антон, Галина и Александр.

В обстоятельствах крушения военного бомбардировщика Су-34 сейчас разбираются следователи. Напомним, вечером 17 октября самолет потерпел крушение и рухнул во двор девятиэтажки, задев дом по касательной. При падении разлилось горючее, которое стало причиной сильнейшего пожара. В его эпицентре оказалась многодетная семья Ищенко, которая в тот вечер собиралась ужинать.

Как удалось узнать kp.ru, в квартире на седьмом этаже дома на Коммунистической, 20/1, жила семья из семи человек. 49 –летняя Галина и 50-летний Александр вместе с 20-летним сыном Антоном и 26-летней дочерью Натальей, а также внуками – 9-летним Ваней, 8-летней Ниной и 5-летним Колей. Все они погибли…

- Я до сих пор не могу поверить в то, что небеса забрали всю семью, уму непостижимо! Это обычная семья работяг. Я часто встречалась с Галиной, она водила внука в школу, где учится мой сын. Она всегда была приветлива, улыбалась, хотя знаю, что на ее плечах очень много было, - рассказывает знакомая семьи. – Сын ее – инвалид с детства, работала она в школе-интернате, где он учился, вела учет белья, одежды. Дочь Наталья работала в местном продуктовом магазинчике. Но содержал всех, конечно, глава семейства, Александр внукам старался все самое лучшее купить.

Галина вместе с сыном Антоном, который чудом спасся в пожаре пять лет назад.

В тот злополучный вечер все члены семьи вернулись домой, дети занимались уроками. Когда Галина хлопотала с дочерью на кухне, рухнул самолет. Крыло воздушного судна прошло рядом с квартирой Ищенко, начался пожар. Выбраться живыми из дома семья не смогла.

- Их нашли на лестничной площадке, похоже, они пытались выбежать, но не смогли… Перед тем как это случилось, я звонила Александру, он вышел на связь, это был последний наш с ним разговор, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» троюродная сестра Александра Елена.

По словам Елены, в этой квартире семья жила уже не один год. Своими силами сделали ремонт, обустроили комнаты для детей. Но пять лет назад случилась беда.

- Тогда, кажется, замкнуло проводку. Начался пожар, в котором погибла их бабушка. Антона тогда удалось спасти, его спустили по лестнице. После этого они потихоньку начали восстанавливать жилье, - продолжает Елена. - С трудом отремонтировали квартиру, но не всю – одна комната осталась не сделанной. И вот снова пожар, только теперь огонь забрал всех.

Похороны всей семьи пройдут 20 октября. Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что расходы по организации прощания администрация возьмет на себя.

- Мы благодарны всем, кто поддерживает нас. Очень много коллег Галины и Александра прислали помощь, собрали деньги даже в школе, где учились мальчики. Но официально никакого сбора мы не объявляли, все счета, которые появлялись или появятся в соцсетях – дело рук мошенников, - заверила родственница погибшей семьи.

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