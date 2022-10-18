В Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В понедельник, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Судно упало прямо во дворе 9-этажки. Из-за разлива топлива загорелся жилой дом. На данный момент известно о 13 погибших и 19 пострадавших.

KP.RU собрал главное о ЧП на данный момент.

КАК ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

- Около 18:10 часов во время тренировочного полета загорелись двигатели Су-34. Данную версию озвучил в эфире радио "Комсомольская правда" военный обозреватель Виктор Баранец. Возгорание и взрыв двух двигателей вынудили экипаж катапультироваться.

- Самолет рухнул во дворе 9-этажного жилого дома по адресу Коммунистическая, 20/1. Из-за разлива топлива вспыхнул пожар. Очаг возгорания удалось потушить в 21:15 часов. Спасатели приступили к ликвидации последствий пожара и начали разбирать завалы.

- Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что взрыва не было. Рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди.

- На месте падения самолёта в Ейске ввели режим ЧС.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСТРАДАВШИХ И ПОГИБШИХ

- В результате падения военного самолета погибли 13 человек, в том числе 3 детей. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек.

- Эвакуированы в пункт временного размещения 23 человека (в том числе 6 детей). Жителей обеспечили трехразовым питанием.

- Размещены у родственников и знакомых 501 человек (в том числе 62 ребенка).

- Всего в доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей.

ЧТО СЕЙЧАС С ДОМОМ?

- Жителей не пускают в многоэтажку. По предварительным данным, люди смогут вернуться в свой дом не раньше чем через 1-2 месяца.

- Требуется экспертиза, чтобы понять, безопасно ли продолжать жить в этом доме. Из-за рухнувших ночью перекрытий многоэтажку могут не восстановить.

- Во дворе десятки военных, которые помогают собирать обломки самолета. Кроме того, работают и военные следователи.

- Резкий запах керосина все еще чувствуется за десятки метров от многоэтажки.

- По соседству девятиэтажка ничуть не пострадала. Все стекла целы.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

- Владимир Путин распорядился оказать помощь пострадавшим при крушении Су-34 в Ейске. Об этом сообщили в Кремле.

- СК России возбудил уголовное дело после падения самолета Су-34 во дворе многоэтажки в Ейске. На место инцидента выехали криминалисты центрального аппарата ведомства.

- Вениамин Кондратьев принял решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит — 10 тысяч рублей.