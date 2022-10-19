Как планировать отдых во время среднего уровня безопасности

В Краснодарском крае ввели средний уровень реагирования. Об этом стало известно 19 октября после выступления президента Владимира Путина на заседании Совбеза. Нововведения начали действовать с момента их объявления.

Регулировать введение определенных мер в этой связи будет оперштаб Краснодарского края. Возглавил его губернатор Вениамин Кондратьев.

Региональный оперштаб может принять решение об усилении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Взять под особый контроль объекты жизнеобеспечения (ТЭЦ, к примеру), функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Могут также усилить полицейские патрули на улицах городов.

Ограничить въезд и выезд из региона или ввести особый досмотр.

В этой связи у гостей курортного Краснодарского края возникают вопросы:

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Надо сказать, что краевые власти не видят пока поводов для введения ограничительных мер.

- На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

А значит, нет необходимости отменять поездку или бронирование отдыха на курорте.