«Он звал папу спасать сестренку». Девятилетний мальчик чудом выжил после крушения Су-34 в жилом массиве Ейска, где погибли его отец и бабушка

Многоэтажка вспыхнула, как спичка

В Ейске 20 октября похоронили погибших жильцов девятиэтажки, куда рухнул военный бомбардировщик. Не всех. Траурная процессия несла семь гробов членов одной семьи Ищенко в Ейске, в это же время рядом в селе Воронцовка хоронили главу семьи Холод - 36-летнего Алексея. Вместе с двумя детьми - девятилетним сыном и пятилетней дочкой - и их бабушкой он ждал жену Наталью с работы в тот роковой вечер 17 октября.

- Я работаю воспитателем в ейском интернате. Мой рабочий день длится до половины десятого вечера обычно. Это меня спасло, судя по всему, - рассказывает "КП" - Кубань" Наталья Холод.

Наталья Холод Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда в седьмом часу вечера целый подъезд - ее подъезд - девятиэтажки на окраине города вспыхнул, как спичка, она не почувствовала, что произошло непоправимое.

- Мне сказали: "Наташ, в вашем районе ЧП..." Я начала звонить мужу, маме, но никто не брал трубку. Тогда я побежала к дому, - продолжает она.

У дома уже собралась толпа. Самолет Су-34 догорал во дворе, а в стене на уровне пятого этажа зияли пылающие дыры. От копоти ничего не было видно. Удушающий запах керосина затуманивал сознание. Но не только он.

- Я бегала от одной машины скорой к другой. Искала своих, - говорит женщина.

9-летний сын Натальи нашелся почти сразу. Мальчику удалось выскочить из квартиры на втором этаже. 68-летнюю бабушку Людмилу Сидорову и пятилетнюю девочку из квартиры выносили спасатели.

- Сын мне в шоковом состоянии рассказал, что папа был на балконе, когда рухнул самолет. Там его и завалило. Он звал его спасать сестренку, бабушку, слышал, что папа пытается открыть дверь и вылезти, но дым заволакивал помещение. Стало темно, - рассказывает Наталья.

Бабушка Люда - всю жизнь проработала в этом доме лифтером. Этот подъезд вообще, по словам Натальи, построили первым 35 лет назад. Но в последнее время мама почти не выходила на улицу из-за лишнего веса. Шансов спастись у нее в этом случае не было.

- Дочку я опознала по сережкам и крестику. В реанимацию меня не пустили. А она там числилась как неопознанная долго. Потом ее отправили в Краснодар. И здесь я ее уже увидела... - говорит женщина.

Состояние пятилетней девочки по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Помимо отравления угарными газами, у нее термические ожоги. И пока ребенок борется за жизнь, ее мама хоронит близких.

- Как я могу себя чувствовать? Похоронила мужа... Его тело нашли к утру 18 октября. Жилья нет, ничего нет, - продолжает женщина.

Погибший Алексей Холод Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с чудом уцелевшим сыном они живут в гостинице Ейска. Что будет дальше, пока неизвестно.