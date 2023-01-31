На Кубани возбудили уголовное дело в отношении подполковника полиции, сбившего 60-летнего пешехода

Полицейскому грозит приличный срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Усть-Лабинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего заместителя начальника районного ОМВД. Подозреваемый отказался сотрудничать со следствием и воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя, сообщает «Усть-Лабинск Инфо» со ссылкой на источник в следкоме.

Напомним, что ДТП произошло 28 января в Усть-Лабинске. Поздно вечером иномарка, принадлежащая местному полицейскому начальнику, за рулем которой находился владелец авто, сбила 60-летнего пенсионера, переходившего улицу Вольную по пешеходному переходу.

При этом, не оказав помощи, виновник аварии скрылся с места ДТП. Об этом заявили местные жители, увидев знакомую машину, водитель которой дал по газам после случившегося.

- По предварительной информации, водитель не предоставил преимущество и сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП виновник скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. По факту происшествия было возбуждено административное расследование по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи ДТП».

- Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Его жизнь находится вне опасности. Расследование происшествия находится на контроле краевого следственного управления СК России, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по уголовной статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места его совершения и повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего». По данным. Подполковник полиции может провести за решеткой около семи лет

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Пострадавший находится в реанимации, а замначальника районного отдела разыскивают.