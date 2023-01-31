Авария с 30 авто и с двумя погибшими в Адыгее попала на контроль Александра Бастрыкина

Момент массового ДТП. Фото: скриншот видео

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Адыгея Александру Липало провести проверку, установить обстоятельствах и какие были приняты процессуальные решения, а затем доложить ему о ходе проверки.

- В средствах массовой информации критикуется работа правоохранительных органов по расследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 2020 году в результате которого погибли двое человек, еще несколько человек пострадали, при этом более 30 автомобилей получили повреждения. В частности, отмечается, что до сих пор не установлены виновники данного резонансного ДТП, - уточнили в пресс-службе СК России.

Страшная авария на трассе М-4 «Дон» возле Адыгейска случилась еще три года назад, но до сих пострадавшие в ней люди пытаются добиться не просто справедливого наказания для виновников, они даже не знают, кто именно стал причиной ДТП. Расследование уголовного дела не завершено, да и с делом творятся необъяснимые вещи. В деле, по словам одной из потерпевших Натальи, постоянно меняются следователи.

- Есть полное ощущение, что никто виновников и не ищет. Изначально был протокол о скользкой дороге, а рядом с моей машиной - грузовик с песком. Значит, он только ехал обрабатывать дорогу. Но подозреваемых нет, - утверждает женщина.

Сейчас материалы проверки о возможных нарушениях со стороны дорожной службы переданы в следственное управление СК России по Республике Адыгея

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