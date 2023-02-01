Матерились и пили спиртное на «Вечном огне»: россияне возмутились поведением мужчин

Мужчинам грозит либо штраф в 1,5 тысячи рублей, либо арест до 15 суток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани компания мужчин устроила пьяные посиделки у мемориала «Вечный огонь». Все произошло в станице Тамань Темрюкского района. Там трое молодых людей начали распивать спиртное, усевшись рядом с местом памяти.

Это заметили прохожие. Станичники хотели решить все мирным путем и сделали компании замечание. Однако мужчинам не понравилось, что им кто-то указывает, как себя вести. Они начали кричать и материться. Тогда местный житель станицы позвонил правоохранителям и рассказал о хулиганах.

- Прибыв по указанному адресу, полицейские задержали троих граждан, предположительно находящихся в состоянии опьянения. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили, что нарушителями порядка - двое приезжих и один местный житель в возрасте от 29 до 42 лет.

- Находясь у мемориала, они распивали спиртные напитки, вели себя вызывающе и грубо реагировали на замечания окружающих, - подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении одного из мужчин составили протокол по статье «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах». Двум другим выписали по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Административные материалы направили в суд.

- Мужчинам грозит либо штраф в 1500 рублей, либо арест до 15 суток, - уточняют в краевом главке.

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