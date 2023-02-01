Засыпало льдинами. Анапу накрыл град размером с жемчуг

В Анапе прошел град. Фото: t.me/anapaone

В Анапе первый день последнего зимнего месяца начался довольно необычно. Вместо долгожданного снега, который местные жители ни разу не видели в этом году, выпал град. Аномально теплая погода радует туристов, которые еще в январе снимали распустившиеся подснежники и магнолию.

В последние дни на курорте немного похолодало. Вместо привычных солнечных +12, градусники термометров начали стабильно показываться +8 градусов. Они сопровождаются обильными туманами, которые не рассеиваются по несколько дней и ночными заморозками.

- Синоптическая ситуация в Краснодарском крае пока остается под влиянием фронтальных разделов циклона. Его стараниями в регионе сохраняется довольно облачная погода. Осадки ожидаются местами в виде дождя, дождя с мокрым снегом, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Обильные осадки не обошли стороной и Анапу. С самого утра на курорте шел дождь, который плавно перерос град. Люди оказались в шоке от таких сюрпризов природы. Обычно, лед с неба сыпется в июне, а до него еще целых четыре месяца.

- Как задорно град подпрыгивает. На самом деле, нет в этом ничего задорного. Хотелось уже тепла и солнца, а тут снова похолодало, - рассказала местная жительница в соцсетях.

На курорте уже вовсю начинают готовиться к летнему сезону 2023 года. А для высокого наплыва туристов не хватает только стабильно высоких температур.

Синоптики обещают, что в ближайшие сутки температура воздуха на Черноморском побережье поднимется до +11 градусов.

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