В Анапе арестовали двоих мужчин, которые пытались нанять киллера для убийства пристава

В Анапе арестовали двоих подозреваемых в покушении на убийство Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе арестовали двоих мужчин, которых подозревают в организации убийства судебного пристава. Четыре члена преступной организации пытались сжечь дом и машину сотрудника ФССП России. Их задержали с поличным. 1 февраля Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу одного из подозреваемых. Во время заседания 58-летний мужчина и его защитник возражали. Они просили избрать для него меру пресечения помягче, например, домашний арест. Но суд отказал.

- Поскольку он подозревается в совершении умышленного, особо тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, а также оказывать давление на свидетелей и потерпевших, суд решил - иная мера пресечения в отношении подозреваемого невозможна, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Мужчину заключили под стражу на срок 2 месяца.

Подозреваемый пробудет в СИЗО до 30 марта.

Кроме того, еще одному мужчине назначили арест на 13 суток. 30 января он, находясь в здании следственного отдела по Анапе СУ СК России по Краснодарскому краю, матерился и некорректно выражался по поводу работы государственных органов.

- Подозреваемый называл себя «гражданином СССР». Также он размахивал руками, оскорбляя присутствующих сотрудников полиции, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - На неоднократные замечания никак не реагировал и продолжал всячески мешать работе следователей.