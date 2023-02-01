«Терминал сломан, нет налички - выходи!»: в Краснодаре водитель автобуса высадил девочку, которая ехала домой из коррекционной школы

Ребенка попросили на выход из автобуса, потому что с собой у нее была только банковская карта, а не наличные деньги.

В Краснодаре водитель автобуса высадил девочку, которая ехала домой из коррекционной школы. Об этом случае рассказала мама ребенка Анастасия Малвина. Как рассказала женщина, ее девочка ежедневно ездит на автобусе №1, который довозит ее из поселка Российского в коррекционную школу №21, где имеет восьмой вид обучения (учат детей читать, считать и писать и ориентироваться в социально-бытовых условиях - прим.ред.).

- Ни разу на протяжении трех лет не было ни одного проблемного случая. Но 30 января моя дочь после учебы села на маршрутку. Но платежный терминал у водителя был неисправен. Он стал кричать на мою дочь и требовал наличку, - рассказывает Анастасия Малвина. - У нее с собой была карта, на которой есть деньги на проезд. Но водитель заставлял ее идти в банкомат.

По словам Анастасии, за ребенка в итоге заплатили пассажиры, и девочка все-таки доехала до своей остановки. Но на следующий день ребенок вновь встретился с тем же водителем на маршруте, и в этот раз везти ее отказался.

- Он опять начал кричать на мою дочь и требовать наличку. В итоге он выгнал девочку на улицу и уехал, - продолжает возмущенная женщина. - У ребенка началась истерика, она мне звонила и плакала, не понимая, в чем она провинилась. Я успокоила дочь и попросила дождаться очередную маршрутку. В другом автобусе она благополучно оплатила проезд своей картой и приехала домой.

Анастасия после случившегося просит правоохранительные органы обратить внимание на этот случай. А тем временем, как стало известно «КП» - Кубань», прокуратура уже проводит проверку.

- По данному инциденту назначена проверка, - сказали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.