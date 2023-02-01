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НовостиОбщество1 февраля 2023 18:13

Полиция Краснодара проверяет маршрутчика, высадившего ученицу коррекционной школы из-за отсутствия наличных денег

Девочка хотела оплатить проезд картой, но в транспорте оказался сломан терминал
Евгения ХАЛИКОВА
Терминал в маршрутке оказался неисправен.

Терминал в маршрутке оказался неисправен.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарские полицейские дадут правовую оценку действиям маршрутчика, который выгнал из автобуса школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных денег. Девочка хотела оплатить проезд банковской картой, но у водителя оказался неисправен терминал.

- Два дня подряд, 30 и 31 января, девочка пыталась оплатить проезд картой в автобусе, но из-за неисправности терминала и отсутствия у ребёнка наличных денег водитель высадил девочку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Родители ребенка были вынуждены обратиться в полицию. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.