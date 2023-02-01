Штраф и арест на 10 суток. На Кубани наказали дебоширов, осквернивших «Вечный огонь»

Мужчины наказаны зя пьянство у "Вечного огня".

Суд Темрюкского района изучил материалы административного дела и счел доказанной вину трех дебоширов, которых обвиняли в осквернении воинского мемориала.

- В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях. На основании собранных материалов суд признал правонарушителей виновными. Один них из выплатит штраф, остальные подвергнуты административному аресту на 10 суток, - уточнили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Эта скандальная история случилась в центре Тамани в конце января. Подвыпившая компания мужчин решила продолжить банкет у огня воинского мемориала. Пьяницы вели себя вызывающее, сквернословили и постоянно прикладывались к бутылке.

Естественно, что такое вопиющее поведение не могло остаться без внимания таманцев. Те взывали к совести буянов, но все оказалось тщетно.

- Возле памятника двое приезжих и местный житель распивали алкоголь, вели себя вызывающе и грубо реагировали на замечания окружающих, - рассказали полицейские.

В итоге, разгневанные люди обратились за помощью к стражам порядка. Получив сообщение от местного жителя о компании подвыпивших граждан, разместившихся у мемориала, полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия.

В отношении одного из мужчин составили протокол по статье «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах». Двум другим выписали штраф по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Теперь у мужчин будет возможность пересмотреть свое отношение к истории региона, который сейчас как-раз отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских войск.

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